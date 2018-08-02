В Пензе прошли торжества, посвященные Дню ВДВ Общество

Пенза, 2 августа 2018. PenzaNews. Торжественные мероприятия, посвященные Дню Воздушно-десантных войск, прошли в Пензе в четверг, 2 августа.

Фото: Pnzreg.ru

Они начались у мемориала «Разорванная звезда» с митинга в память о погибших товарищах, на который десантники пришли со своими семьями.

Некоторые из них были награждены медалью «Генерал армии Маргелов» и орденом «100 лет Советской армии и флоту».

Собравшиеся почтили минутой молчания память погибших и возложили цветы к мемориалу.

Затем торжества переместились к «Афганским воротам», где пензенцев, проходивших службу в ВДВ, поздравил губернатор Иван Белозерцев.

«Передавайте опыт ребятам. Юнармейцы хотят быть похожими на вас, это здорово. Сегодня важно, чтобы крепла оборонная мощь нашего государства, чтобы никто не мог посягнуть на безопасность страны. Спасибо вам за службу, за то, что вы защищали Родину. Надеюсь, что мы будем вместе вкладывать силы в наших детей, воспитывать молодежь, которая будет предана своему народу», — сказал он.

В свою очередь мэр Виктор Кувайцев отметил, что чести носить голубой берет удостоен не каждый, а лишь тот, кого отличают отвага, мужество, честь и готовность прийти на помощь товарищу как в бою, так и в мирной жизни.

«Мы помним всех, склоняем головы перед матерями, близкими и родными погибших ребят, гордимся армейским братством десанта. И дай Бог, чтобы им приходилось отрабатывать и демонстрировать свое мастерство только на учениях, полигонах и праздниках», — добавил глава администрации города.

Военный комиссар Пензенской области Павел Тугушев в своем выступлении обратил внимание на то, что с момента основания Воздушно-десантных войск изменились способы доставки солдат, тактика и применение, но прежним остался дух, который отражает девиз «Никто кроме нас».

Затем участник Великой Отечественной войны, председатель городского совета ветеранов Владимир Керханаджев рассказал, как смог лично убедиться в отваге и героизме десантников в ходе боев под Сталинградом и на Курской дуге.

«Желаю вам так держать! Главная ваша задача — воспитывать подрастающее поколение в духе беспредельной преданности своей Родине», — сказал он.

Председатель правления реготделения Российского союза ветеранов Афганистана Владимир Холзинев напомнил, что восемь бойцов ВДВ из Пензенской области стали героями Советского Союза.

«Сколько еще безызвестных героев погибло на фронтах в разные времена. Сегодня праздник, сегодня день нашего рождения, и я хочу пожелать мирного неба, крепкого здоровья вам, вашим семьям и вашим друзьям, долгих лет жизни наши товарищам», — сказал он.

Глава совета общественной организации ветеранов «Боевое братство» Юрий Краснов пожелал десантникам, чтобы их ждали семьи, а дети и внуки росли счастливыми.

Военные, преклонив колено, почтили помять погибших товарищей минутой молчания, после чего возложили цветы к вечному огню.

Затем все желающие направились навестить могилы своих сослуживцев.