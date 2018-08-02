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Прокуратура провела проверку по коллективному обращению жителей Лунинского района

16:03 | 02.08.2018 | Общество

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Пенза, 2 августа 2018. PenzaNews. Пензенская транспортная прокуратура проверила исполнение законодательства о защите прав пассажиров при осуществлении железнодорожных перевозок пригородными поездами №6127 и №6128, курсирующими между Булычево и Пензой-I, в связи с коллективным обращением жителей станции Разъезд 54 км, расположенной в Лунинском районе.

Прокуратура провела проверку по коллективному обращению жителей Лунинского района

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Согласно доводам заявителей, на данной станции не созданы условия для граждан на период ожидания пригородного поезда», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе приволжской транспортной прокуратуры, добавив при этом, что уже в ходе проверки на имеющейся на третьем пути станции остановочной платформе для пассажиров был обустроен навес.

В надзорном ведомстве добавили, что также, по словам местных жителей, диспетчеры неоднократно направляли пригородные поезда по главному пути, не оборудованному платформой для посадки и высадки пассажиров, в результате чего серьезные сложности испытывали пенсионеры и инвалиды.

В пресс-службе пояснили, что прокурором внесено представление с целью устранения выявленных нарушений, а также руководству Куйбышевской железной дороги рекомендовано проанализировать практику подачи подвижного состава и сделать соответствующие выводы.

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