Пензенские сотрудники полиции за четыре дня нашли семерых пропавших без вести Общество

Пенза, 3 августа 2018. PenzaNews. Сотрудники полиции совместно с представителями общественных организаций установили судьбу семи лиц, пропавших без вести или утративших связь с родственниками, за время оперативно-профилактической операции «Розыск», которая проводилась в Пензенской области с 30 июля по 2 августа.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону, некоторые из них находились в других областях, куда уехали на заработки.

«Также полицейскими было задержано девять подозреваемых и обвиняемых, которые находились в местном и федеральном розыске за совершение преступлений. При проведении операции большое внимание было уделено проверке квартир, сдаваемых внаем, реабилитационных центров, фотографированию и дактилоскопированию лиц, занимающихся бродяжничеством, проверке иногороднего транспорта и лиц, передвигающихся автостопом», — пояснили в ведомстве.