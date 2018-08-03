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Пензенские сотрудники полиции за четыре дня нашли семерых пропавших без вести

08:08 | 03.08.2018 | Общество

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Пенза, 3 августа 2018. PenzaNews. Сотрудники полиции совместно с представителями общественных организаций установили судьбу семи лиц, пропавших без вести или утративших связь с родственниками, за время оперативно-профилактической операции «Розыск», которая проводилась в Пензенской области с 30 июля по 2 августа.

Пензенские сотрудники полиции за четыре дня нашли семерых пропавших без вести. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по региону, некоторые из них находились в других областях, куда уехали на заработки.

«Также полицейскими было задержано девять подозреваемых и обвиняемых, которые находились в местном и федеральном розыске за совершение преступлений. При проведении операции большое внимание было уделено проверке квартир, сдаваемых внаем, реабилитационных центров, фотографированию и дактилоскопированию лиц, занимающихся бродяжничеством, проверке иногороднего транспорта и лиц, передвигающихся автостопом», — пояснили в ведомстве.

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