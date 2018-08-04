Мэр Пензы поручил за две недели завершить мощение тротуара на Лермонтова Общество

Пенза, 4 августа 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поставил задачу представителю подрядной организации ООО «Камелот» завершить мощение плиткой тротуара на улице Лермонтова до проведения «Пензенского спаса».

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«До праздника остается две недели, за это время нужно завершить ремонт тротуаров в районе сквера Лермонтова, чтобы жители и гости города, принимая участие в мероприятии, чувствовали себя комфортно. Чистоту и порядок зеленой зоны нужно продолжать поддерживать ежедневно», — сказал мэр, посетив место работ утром в субботу, 4 августа.

Он отметил, что при обустройстве тротуара окна библиотеки имени М.Ю. Лермонтова, часть из которых из-за перепада высоты находится ниже уровня земли, выгорожены с помощью кирпичной кладки.

Виктор Кувайцев сделал замечание подрядной организации, работники которой, устанавливая стойку для светофора на улице Советской, закрыли ей дорожный знак, сообщает пресс-служба мэрии.