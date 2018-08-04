EN
16:10:05 Суббота, 4 августа
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мэр Пензы поручил за две недели завершить мощение тротуара на Лермонтова

08:14 | 04.08.2018 | Общество

Печать

Пенза, 4 августа 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поставил задачу представителю подрядной организации ООО «Камелот» завершить мощение плиткой тротуара на улице Лермонтова до проведения «Пензенского спаса».

Мэр Пензы поручил за две недели завершить мощение тротуара на Лермонтова. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«До праздника остается две недели, за это время нужно завершить ремонт тротуаров в районе сквера Лермонтова, чтобы жители и гости города, принимая участие в мероприятии, чувствовали себя комфортно. Чистоту и порядок зеленой зоны нужно продолжать поддерживать ежедневно», — сказал мэр, посетив место работ утром в субботу, 4 августа.

Он отметил, что при обустройстве тротуара окна библиотеки имени М.Ю. Лермонтова, часть из которых из-за перепада высоты находится ниже уровня земли, выгорожены с помощью кирпичной кладки.

Виктор Кувайцев сделал замечание подрядной организации, работники которой, устанавливая стойку для светофора на улице Советской, закрыли ей дорожный знак, сообщает пресс-служба мэрии.

Загрузка...
Читайте также
На счет зоопарка Пензы для строительства вольера для волков поступило 4,5 тыс. рублей В ДТП под Пензой пострадал несовершеннолетний мотоциклист
В Пензе сгорела фура Педагогов пензенского IT-колледжа научат обращению с беспилотниками
В пензенский госархив поступило 300 коробок для хранения документов В Пензе обсудят мотивацию педагогов на проектную работу
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама