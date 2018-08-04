Олег Ягов выступил за создание в центре Пензы скейт-парка Общество

Пенза, 4 августа 2018. PenzaNews. Заместитель председателя правительства области Олег Ягов выступил за создание скейт-парка в центральной части Пензы.

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«Сейчас я по поручению губернатора [Ивана Белозерцева] подыскиваю площадку для создания в Пензе скейт-парка. Мне хотелось бы где-нибудь около областной администрации или Суры на набережной», — сказал он в ходе встречи с пензенскими участниками окружного молодежного форума «iВолга», который завершился в Самарской области.

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Он отметил, что молодые люди часто катаются на скейтбордах на улице Московской под окнами правительства Пензенской области, что говорит о востребованности специальной площадки.

«Мне говорят: «А вот в парке «Олимпийский» уже есть». Я говорю: «А сколько туда народу-то ездит», — добавил зампред правительства.

Олег Ягов попросил участников форума свои предложения по месту размещения скейт-парка писать ему «ВКонтакте».