EN
16:09:41 Суббота, 4 августа
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Ягов выступил за создание в центре Пензы скейт-парка

10:35 | 04.08.2018 | Общество

Печать

Пенза, 4 августа 2018. PenzaNews. Заместитель председателя правительства области Олег Ягов выступил за создание скейт-парка в центральной части Пензы.

Олег Ягов выступил за создание в центре Пензы скейт-парка

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Сейчас я по поручению губернатора [Ивана Белозерцева] подыскиваю площадку для создания в Пензе скейт-парка. Мне хотелось бы где-нибудь около областной администрации или Суры на набережной», — сказал он в ходе встречи с пензенскими участниками окружного молодежного форума «iВолга», который завершился в Самарской области.

Читайте также

В Пензе построят трассу для маунтинбайка

Он отметил, что молодые люди часто катаются на скейтбордах на улице Московской под окнами правительства Пензенской области, что говорит о востребованности специальной площадки.

«Мне говорят: «А вот в парке «Олимпийский» уже есть». Я говорю: «А сколько туда народу-то ездит», — добавил зампред правительства.

Олег Ягов попросил участников форума свои предложения по месту размещения скейт-парка писать ему «ВКонтакте».

Загрузка...
Читайте также
На счет зоопарка Пензы для строительства вольера для волков поступило 4,5 тыс. рублей В ДТП под Пензой пострадал несовершеннолетний мотоциклист
В Пензе сгорела фура Педагогов пензенского IT-колледжа научат обращению с беспилотниками
В пензенский госархив поступило 300 коробок для хранения документов В Пензе обсудят мотивацию педагогов на проектную работу
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама