Перевозчик выплатит более 100 тыс. рублей женщине, упавшей в пензенском автобусе Общество

Пенза, 4 августа 2018. PenzaNews. Суд взыскал с перевозчика компенсацию морального вреда в сумме 100 тыс. рублей, а также деньги в счет судебных расходов в пользу женщины, получившей травмы в результате падения в автобусе на проспекте Строителей в Пензе в декабре 2017 года.

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«Водитель при возникновении опасности для движения резко затормозил. Женщина ударилась о выступающие тупые предметы внутри автобуса. В результате ДТП она получила телесные повреждения в виде переломов грудины и поясничного позвонка», — пояснил ИА «PenzaNews» официальный представитель Октябрьского районного суда Пензы.

По его словам, водитель был признан виновным в случившемся, ему назначен административный штраф.

«Он был привлечен в качестве третьего лица в суде и подтвердил, что в момент ДТП являлся работником перевозчика. После происшествия мужчина пытался встретиться с пострадавшей, передавал ей 20 тыс. рублей на лекарства. Претензий к нему у женщины не было», — пояснил собеседник агентства.