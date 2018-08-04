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Мэр Пензы предложил придать самостоятельность административно-технической инспекции

14:54 | 04.08.2018 | Общество

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Пенза, 4 августа 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев предложил вывести из состава департамента ЖКХ города административно-техническую инспекцию.

Мэр Пензы предложил придать самостоятельность административно-технической инспекции. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Данная мера позволит повысить статус и эффективность органа. В этом случае на четком контроле комиссии должно быть каждое разрытие, каждый объект, который заклеили незаконной рекламой», — сказал он в ходе совещания в мэрии в субботу, 4 августа.

Также Виктор Кувайцев поднял вопрос оптимизации финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий.

Он призвал более рационально использовать земельные участки и базы МУП «Зеленое хозяйство города Пензы» и МУП «Городской центр торговли и услуг», сообщает пресс-служба мэрии.

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