Виктор Кувайцев поздравил пензенских железнодорожников с профессиональным праздником Общество

Пенза, 5 августа 2018. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником, который отмечается в первое воскресенье августа.

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«Благодаря вашему добросовестному труду обеспечивается бесперебойное сообщение Пензы с другими населенными пунктами области и регионами России, высокий уровень безопасности и качество обслуживания в пути, сохранность перевозимых грузов, своевременная доставка их к месту назначения», — отметил глава городской администрации.

Он добавил, что работа в данной отрасли требует ответственности, компетентности, бдительности, внимательного и доброжелательного отношения к людям.

«Благодарю вас за добросовестный подход к делу, верность избранному пути и большой вклад в развитие города. Отдельную признательность выражаю руководству Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» за конструктивное сотрудничество и реализацию совместных социально значимых проектов. Счастья, радости и крепкого здоровья вам, уважаемые железнодорожники, вашим родным и близким, успехов в достижении поставленных целей! Всего самого доброго и светлого!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.