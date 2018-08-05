В Пензе от дорожников потребовали засеять газоны травой Общество

Пенза, 5 августа 2018. PenzaNews. Подрядные компании, которым поручена реализация в Пензе приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», должны после завершения ремонта благоустроить прилегающие к проезжей части газоны и восстановить участки, пострадавшие при проведении работ. Соответствующее требование мэра Виктора Кувайцева озвучил его заместитель по городскому хозяйству Юрий Ильин.

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«В обязательном порядке вы должны не только завезти на обозначенные территории чернозем и присыпать их землей, но и возвратить зеленым зонам прежнее состояние, засеяв их травой», — сказал Юрий Ильин в ходе совещания, состоявшегося в департаменте ЖКХ Пензы в минувшую субботу, 4 августа.

Как сообщает пресс-служба мэрии, также замглавы городской администрации призвал двух подрядчиков, планирующих одновременно работать на улице Красной — ремонтировать участок дороги между улицами Лермонтова и Тамбовской и заниматься мощением тротуара — наладить взаимодействие между собой.