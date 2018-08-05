На территории рыбхоза «Телегинский» объявлен карантин по бешенству животных Общество

Пенза, 5 августа 2018. PenzaNews. Территория ООО «Рыбхоз «Телегинский», расположенного на улице Почтовой в селе Телегино Колышлейского района Пензенской области, признана эпизоотическим очагом по бешенству животных. Об этом говорится в постановлении, подписанном губернатором Иваном Белозерцевым.

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В соответствии с текстом документа, на ней объявлен карантин на срок два месяца.

Также постановлением утвержден план мероприятий по ликвидации бешенства в неблагополучном пункте.

В него входят осуществление контроля за соблюдением карантина больных и потенциально зараженных животных, вакцинация и изолирование здоровых, а также выявление лиц, имевших контакт с больным животным, с последующей немедленной вакцинацией.

Кроме того, в неблагополучном пункте запрещено проведение выставок кошек и собак, а также торговля домашними животными.

Помимо этого, в документе говорится о необходимости провести разъяснительную работу среди населения об опасности заболевания бешенством и мерах его предупреждения.