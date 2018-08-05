EN
17:07:25 Воскресенье, 5 августа
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

На территории рыбхоза «Телегинский» объявлен карантин по бешенству животных

12:34 | 05.08.2018 | Общество

Печать

Пенза, 5 августа 2018. PenzaNews. Территория ООО «Рыбхоз «Телегинский», расположенного на улице Почтовой в селе Телегино Колышлейского района Пензенской области, признана эпизоотическим очагом по бешенству животных. Об этом говорится в постановлении, подписанном губернатором Иваном Белозерцевым.

Правительство Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В соответствии с текстом документа, на ней объявлен карантин на срок два месяца.

Также постановлением утвержден план мероприятий по ликвидации бешенства в неблагополучном пункте.

В него входят осуществление контроля за соблюдением карантина больных и потенциально зараженных животных, вакцинация и изолирование здоровых, а также выявление лиц, имевших контакт с больным животным, с последующей немедленной вакцинацией.

Кроме того, в неблагополучном пункте запрещено проведение выставок кошек и собак, а также торговля домашними животными.

Помимо этого, в документе говорится о необходимости провести разъяснительную работу среди населения об опасности заболевания бешенством и мерах его предупреждения.

Загрузка...
Читайте также
Предприятие «МК-Агро» включено в реестр семеноводческих хозяйств Шестеро пензенцев обратились за помощью к главе УМВД в ходе приема граждан
Под Пензой утонул подросток В Пензе мужчина угнал чужой автомобиль и сдал его на металлолом
В Пензе для нуждающихся собрали одежду и обувь В Пензе бродяга обокрал уснувшего на улице собутыльника
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама