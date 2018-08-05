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Шестеро пензенцев обратились за помощью к главе УМВД в ходе приема граждан

13:27 | 05.08.2018 | Общество

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Пенза, 5 августа 2018. PenzaNews. Шестеро жителей Пензенской области обратились к начальнику регионального управления МВД России Сергею Щеткину за содействием в решении своих проблем в ходе личного приема граждан.

Шестеро пензенцев обратились за помощью к главе УМВД в ходе приема граждан

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Так, Валентина Данилова из Шемышейского района попросила установить местонахождение жительницы Ставропольского края, с которой она случайно познакомилась в Тамбове — та помогла ей найти жилье в Шемышейке и поддерживала с ней приятельские отношения.

По словам женщины, спустя некоторое время под предлогом организации новогоднего праздника для детей ее знакомая получила от нее 18 тыс. рублей, однако, не исполнив своих обязательств и не вернув деньги, уехала из Пензенской области без каких-либо объяснений.

Другие обращения граждан касались возможности трудоустройства в органы внутренних дел и других тем.

По всем Сергей Щеткин дал соответствующие разъяснения и поручения, сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

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