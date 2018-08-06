Работники АО «Транснефть – Дружба» примут участие в финале конкурса профмастерства Общество

Пенза, 6 августа 2018. PenzaNews. Трое представителей Пензенского районного управления (РУ) АО «Транснефть – Дружба» — трубопроводчик Алексей Гуськов, электромонтер Андрей Струльков и слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике Алексей Егоров — примут участие в финальном этапе XVIII ежегодного конкурса профмастерства на звание «Лучший по профессии» среди работников организаций системы «Транснефть», который проходит с 6 по 10 августа.

Фото: пресс-служба АО «Транснефть – Дружба»

В этом году заключительный этап конкурса принимает у себя АО «Транснефть – Дружба». Само мероприятие носит особый статус: оно проводится в год 25-летия ПАО «Транснефть», который компания отметит в конце августа.

В ежегодных испытаниях профессионального мастерства принимают участие 169 работников 19 дочерних организаций системы со всей страны — от Санкт-Петербурга до Хабаровска, от Ухты до Новороссийска. Среди них — трубопроводчики линейные, операторы товарные по нефти и нефтепродуктам, слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике, электромонтеры, слесари по ремонту технологических установок, водители, лаборанты химического анализа нефти и нефтепродуктов, электрогазосварщики, операторы нефтепродуктоперекачивающих станций, охранники.

Впервые в этом году в рамках конкурса профмастерства пройдут соревнования по профессии «Машинист экскаватора».

Все участники уже победители: они стали лучшими в своих районных управлениях — на уровне предприятий. В течение конкурсных дней им предстоит проверить теоретические знания и выполнить практические задания.

Имена лауреатов конкурса профмастерства «Транснефти» будут торжественно оглашены 9 августа.