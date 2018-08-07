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В Пензе компания «Василиса» оштрафована на 500 тыс. рублей

18:09 | 07.08.2018 | Общество

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Пенза, 7 августа 2018. PenzaNews. Штраф в размере 500 тыс. рублей назначен в Пензе компании «Василиса», занимающейся поставкой стройматериалов, которая признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 КоАП РФ «Незаконное вознаграждение от имени юридического лица». Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В Пензе компания «Василиса» оштрафована на 500 тыс. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В надзорном ведомстве пояснили, что в июле 2018 года генеральный директор компании, действуя в интересах и от имени юридического лица, предложил оперуполномоченному управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) УМВД России по Пензенской области 5 тыс. рублей, чтобы тот не проводил проверку финансовой деятельности организации.

В пресс-службе пояснили, что в итоге было возбуждено дело об административном правонарушении коррупционной направленности, по результатам рассмотрения которого назначен штраф.

«Кроме того, прокурором Железнодорожного района Пензы в адрес генерального директора ООО «Василиса» внесено представление, которое находится на рассмотрении», — добавили в ведомстве.

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