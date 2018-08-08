Жажда должника заработать помогла пензенскому приставу арестовать его «ЗИЛ» Общество

Пенза, 8 августа 2018. PenzaNews. Судебному приставу удалось разыскать автовышку «ЗИЛ», принадлежащую жителю Пензенской области, который уклонялся от возврата физическому лицу долга в размере 100 тыс. рублей.

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Как сообщила ИА «PenzaNews» официальный представитель регионального управления ФССП России Яна Загребельная, в июне в отношении должника было возбуждено уголовное дело, при этом мужчина по вызовам пристава не являлся и скрывал свое имущество.

«Было установлено, что мужчина оказывает платные услуги на принадлежащей ему автовышке. Тогда пристав под видом заказчика сделал заявку на погрузку бетонных плит. Когда должник явился на место, на разыскиваемый транспорт был наложен арест», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что если мужчина не погасит весь долг в установленный законом срок, машина будет передана на реализацию в специализированную организацию.