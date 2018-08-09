Владимир Зайцев из Заречного признан лучшим водителем автобуса в Пензенской области Общество

Пенза, 9 августа 2018. PenzaNews. Работник зареченского муниципального предприятия «Автотранс» Владимир Зайцев одержал победу в региональном конкурсе профмастерства в номинации «Лучший водитель автобуса» по итогам состязаний, состоявшихся на парковке за спортивно-зрелищным комплексом «Дизель-Арена» в Пензе в минувшую среду, 8 августа.

Фото: Prom.pnzreg.ru

Второе и третье места заняли Алексей Сорокин и Павел Портнов, работающие у индивидуального предпринимателя Юрия Базева.

Всего за почетное звание, которое в рамках конкурса присуждалось впервые, боролись 18 человек.

В практическую часть входили такие задания, как «Круг», «Змейка», «Бокс», «Колея» и другие, в ходе которых водители могли продемонстрировать умение управлять транспортом в условиях ограниченного пространства, сообщает пресс-служба регионального Минпрома.