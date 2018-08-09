Более половины участников онлайн-опроса имеют непогашенные кредиты Общество

Пенза, 9 августа 2018. PenzaNews. 54% респондентов имеют от одного до трех и более непогашенных кредитов. Таковы результаты проводившегося на сайте ИА «PenzaNews» с 16 июля по 8 августа 2018 года опроса, в котором приняли участие 500 пользователей из Пензенской области.

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Согласно полученным данным, у 32,8% проголосовавших (164 пользователя) есть только один кредит.

13,6% респондентов (68 пользователей) ответили, что на данный момент у них имеется два займа.

Обладателями трех и более непогашенных кредитов являются 7,6% участников опроса (38 пользователей).

44,2% ответивших (221 пользователь) не имеют ни одного кредита.

Затруднились ответить на вопрос 1,8% респондентов (9 пользователей).

Аналогичный опрос на сайте ИА «PenzaNews» проводился летом 2016 года. Тогда о наличии непогашенных кредитов сообщили более 48% респондентов.