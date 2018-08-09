«Финскую ярмарку» не пустили на торговые площади в Пензе из-за рекламы на столбах Общество

Пенза, 9 августа 2018. PenzaNews. Организаторы так называемой «Финской ярмарки» лишились возможности вести торговлю в Пензе на двух площадках — в здании автошколы «Твиспо» на улице Суворова и в магазине «Фрегат» на улице Антонова — после массовой расклейки рекламы на опорах освещения.

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«Владельцы вышеуказанных объектов проявили гражданскую позицию, выступили в защиту эстетического облика города и не допустили осуществления торговли», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой мэрии.

В нем уточняется, что несанкционированная реклама была размещена жителями Оренбургской области, которые намеревались торговать женской и мужской одеждой, а также обувью.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы.