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Проект «Красавица и Чудовище» получил от YouTube «Золотую кнопку»

11:10 | 10.08.2018 | Общество

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Пенза, 10 августа 2018. PenzaNews. Комедийный сериал про российскую действительность «Красавица и Чудовище», производством которого занимается видеостудия «ПензФильмМаш», получил от YouTube так называемую «Золотую кнопку» за то, что канал проекта на портале набрал более 1 млн. подписчиков.

Проект «Красавица и Чудовище» получил от YouTube «Золотую кнопку»

Фото: Prom.pnzreg.ru

По данным на 11.00 пятницы, 10 августа, за обновлениями на канале следят 1 млн. 142 тыс. 427 интернет-пользователей.

Видеостудия базируется в бизнес-инкубаторе «Татлин» на улице Окружной в Пензе. Официально резидентом учреждения числится индивидуальный предприниматель Антон Карпушкин, который является одним из руководителей проекта.

«Кнопки» YouTube — награды компании, которые служат своего рода признанием наиболее популярных каналов. Они имеют разные размеры.

«Серебряная кнопка» присуждается каналам, набравшим 100 тыс. подписчиков. Она выполнена из никелированного медно-никелевого сплава.

«Золотая кнопка» вручается за 1 млн. подписчиков. Сделана из позолоченной латуни.

«Бриллиантовая кнопка» выдается каналам, на которые подписались 10 млн. подписчиков. Выполнена из серебряной вставки с большим кусочком кристалла в форме треугольника.

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