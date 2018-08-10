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Каналы Star Cinema, Star Family и Bolt появятся в «Интерактивном ТВ» от «Ростелекома»

15:42 | 10.08.2018 | Общество

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Пенза, 10 августа 2018. PenzaNews. Пензенские абоненты «Ростелекома», подключившие услугу «Интерактивное ТВ», получат в новом телесезоне доступ к трем круглосуточным каналам группы компаний Star Media — Star Cinema, Star Family и Bolt. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».

Каналы Star Cinema, Star Family и Bolt появятся в «Интерактивном ТВ» от «Ростелекома»

Фото: пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком»

В компании пояснили, что это стало возможным благодаря соглашению, заключенному между оператором и «Медиа Альянсом», который является одним из крупнейших игроков на рынке платного телевидения России.

В результате фильмы и сериалы Star Media смогут смотреть более 5 млн. семей по всей стране.

Предполагается, что «Ростелеком», обладая эксклюзивными правами на вещание каналов в «Интерактивном ТВ», будет делиться информацией об аудитории услуги, чтобы представленный контент максимально учитывал ее предпочтения.

Канал Star Cinema адресован преимущественно женщинам в возрасте старше 25 лет. Его контент охватывает такие темы, как любовь, страсть, интриги, а также освещает события, вызывающие яркие эмоции.

Star Family создан для семейного просмотра и ориентирован на зрителей старше 14 лет. Канал отличает разнообразие жанров. Вниманию зрителей предлагаются мелодрамы, триллеры, исторические фильмы и сериалы, а также образовательные проекты.

Программное наполнение канала Bolt формируется с учетом предпочтений мужской аудитории в возрастной категории «25+». Основу составляют боевики, детективы, а также военные фильмы и сериалы.

«Интерактивное ТВ» от компании «Ростелеком» представляет собой цифровую витрину с большим выбором телевизионного и видеоконтента высокого качества. Зрителям доступно более 240 телеканалов, в том числе 85 — в формате HD, около 20 тыс. фильмов и сериалов в сервисе «Видеопрокат», а также дополнительные возможности, среди которых «Управление просмотром», «Родительский контроль», «Мультискрин», «Караоке» и другие.

Техническое вещание телеканалов в сети «Интерактивного ТВ» организовано через платформу «Медиалогистика» компании «МСК-IX».

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