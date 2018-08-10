Образован государственный природный заказник «Вадинский» Общество

Пенза, 10 августа 2018. PenzaNews. Государственный природный зоологический заказник регионального значения «Вадинский» площадью 13,3 тыс. га образован в соответствии с постановлением правительства Пензенской области, которое подписал губернатор Иван Белозерцев.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Он создан сроком на 10 лет без изъятия участков у землевладельцев, землепользователей, собственников и арендаторов.

Заказник является особо охраняемой природной территорией регионального значения, предназначенной для сохранения и восстановления редких и исчезающих видов животных, а также среды их обитания.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Минлесхоза Пензенской области, на территории нового заказника обитает несколько видов животных, занесенных в Красную книгу Пензенской области. В их числе — лягушка травяная, лягушка прудовая, дятел седой и другие.

«В заказнике запрещено возводить объекты индивидуального жилищного строительства, охотиться, рыбачить и заготавливать древесину», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что за последние 4 года в Пензенской области вновь образовано два заказника, а также продлен срок действия пяти ранее созданных, в итоге их общая площадь достигла примерно 60 тыс. га.