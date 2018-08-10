Работники АО «Транснефть – Дружба» заняли призовые места в финале конкурса профмастерства Общество

Пенза, 10 августа 2018. PenzaNews. Трое представителей Пензенского районного управления (РУ) АО «Транснефть – Дружба» — трубопроводчик Алексей Гуськов, электромонтер Андрей Струльков и слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике Алексей Егоров — заняли первое, второе и третье призовые места соответственно в номинациях финала XVIII ежегодного конкурса профмастерства на звание «Лучший по профессии» среди работников организаций системы «Транснефть», завершившегося в Брянске.

Фото: пресс-служба АО «Транснефть – Дружба»

Мероприятие было посвящено 25-летию ПАО «Транснефть». Соревнования проходили на площадке производственно-эксплуатационного управления (ПЭУ) и объектах Брянского РУ АО «Транснефть – Дружба»: линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Унеча» и наливном пункте «Брянск».

Конкурсные площадки посетили вице-президенты ПАО «Транснефть» Борис Король и Павел Ревель-Муроз.

«Компания уделяет огромное внимание подготовке кадров, и вершина этой большой и сложной работы — конкурс профессионального мастерства. Участники «Лучшего по профессии» — это золотое звено всей системы «Транснефть», — сказал Борис Король.

В свою очередь Павел Ревель-Муроз отметил, что в этом году была очень высокая конкуренция между конкурсантами.

«Наша компания развивается, внедряются новые процессы автоматизации, цифровизации, но главным элементом остаются люди, которые трудятся, чтобы «Транснефть» надежно работала 24 часа в сутки. Только вместе мы сможем идти вперед, развивая систему и на благо компании, и на благо России», — заявил он в ходе церемонии награждения победителей.

Генеральный директор АО «Транснефть – Дружба» Олег Богомолов, выступая перед финалистами, подчеркнул, что предприятие сделало очень многое, чтобы конкурсанты показали высокий результат и уехали с чувством глубокого удовлетворения.

В конкурсе приняли участие 179 работников из 19 дочерних обществ компании. По итогам были определены лучшие представители 13 рабочих профессий нефтепроводной отрасли. Среди них — операторы товарные, лаборанты химического анализа, электрогазосварщики, операторы нефтепродуктоперекачивающих станций, слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесари по ремонту технологических установок, трубопроводчики линейные, операторы товарные по нефтепродуктам, лаборанты химанализа по нефтепродуктам, электромонтеры, водители грузового автомобиля, охранники. Впервые в этом году в финале принимали участие машинисты экскаватора.

Участники конкурса демонстрировали теоретические знания и проходили испытания на практике. Имена победителей и призеров были озвучены на торжественной церемонии награждения 9 августа. Представители АО «Транснефть — Дружба» заняли семь первых, два вторых и три третьих места в 12 номинациях.

Символ конкурса «Лучший по профессии» — «Золотой баррель» — передан АО «Транснефть – Приволга», которое примет финальный этап в 2019 году.