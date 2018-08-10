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Иван Белозерцев предложил запустить программу сохранения старой архитектуры

17:13 | 10.08.2018 | Общество

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Пенза, 10 августа 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев предложил разработать программу, которая позволит сохранить старую архитектуру, в том числе в историческом центре Пензы.

Иван Белозерцев предложил запустить программу сохранения старой архитектуры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Дома старой архитектуры очень красивые, их нужно ремонтировать. Я принял решение со следующего года запустить программу ремонта таких домов — региональную или муниципальную — при поддержке областного бюджета», — сказал он в ходе торжественного собрания по случаю Дня строителя, состоявшегося в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского.

Глава региона выразил надежду на то, что данная инициатива будет одобрена представителями законодательной власти.

«Нужно приводить в порядок города Пензенской области», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба регионального правительства.

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