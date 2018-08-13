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Численность занятых в экономике Пензенской области оценивается в 651 тыс. человек

09:10 | 13.08.2018 | Общество

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Пенза, 13 августа 2018. PenzaNews. Численность занятых в экономике Пензенской области составила к началу августа 2018 года 651 тыс. человек, при этом как безработные квалифицировались 29,7 тыс. граждан. Такие данные размещены на интерактивном портале службы занятости населения региона.

Численность занятых в экономике Пензенской области оценивается в 651 тыс. человек

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Уровень безработицы, рассчитанный по методологии Международной организации труда (МОТ), составил 4,4 % от экономически активного населения.

Численность безработных граждан, состоящих на учете в службе занятости области, достигла 5 тыс. 137 человек. Уровень регистрируемой безработицы оценивается в 0,75% от численности экономически активного населения.

Только в июле были признаны безработными 626 человек.

По состоянию на 1 августа, предприятия и организации всех форм собственности заявили в службу занятости Пензенской области 10 тыс. 773 свободных рабочих места, из которых свыше 7 тыс. — по рабочим профессиям.

Напряженность на рынке труда составила 0,6 человека на одно свободное рабочее место.

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