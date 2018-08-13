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Активисты «Зеленой волны» проведут субботник на берегу пруда в Заре

10:52 | 13.08.2018 | Общество

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Пенза, 13 августа 2018. PenzaNews. Активисты молодежного экологического общественного движения «Зеленая волна» проведут субботник на берегу пруда в микрорайоне Заря города Пензы 18 августа.

Активисты «Зеленой волны» проведут субботник на берегу пруда в Заре

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Планируется, что к акции, организованной в рамках проекта «Экологический патруль «Зеленой волны», присоединятся школьники, студенты, члены «Русского географического общества», жители микрорайона, а также все те, кому небезразлично состояние окружающей среды.

Сбор участников намечен на 11.00.

Уборка на пруду в Заре пройдет во второй раз. Данный водоем по многочисленным обращениям граждан включен в список объектов, на которые распространяется деятельность волонтеров «Зеленой волны».

После окончания акции организаторы угостят собравшихся ухой и предложат принять участие в товарищеских матчах по пляжному волейболу, сообщает пресс-служба регионального отделения РГО.

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