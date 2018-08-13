В Пензенской области за полгода из оборота изъяли более 30 кг некачественного хлеба Общество

Пенза, 13 августа 2018. PenzaNews. 34 кг некачественных хлебобулочных и кондитерских изделий изъято из оборота в Пензенской области в первой половине 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

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По данным ведомства, за период с января по июнь по физико-химическим показателям был исследован 421 образец. Несоответствие требованиям выявлено в двух случаях.

Еще 41 образец был проанализирован на наличие радиоактивных веществ. В итоге специалисты их не обнаружили.

На содержание ГМО исследовано четыре образца хлебобулочных изделий. Наличие генетически модифицированных организмов не установлено.

По микробиологическим показателям исследовано 117 образцов. Несоответствие требованиям выявлено в одном случае.