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В Пензенской области за полгода из оборота изъяли более 30 кг некачественного хлеба

16:20 | 13.08.2018 | Общество

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Пенза, 13 августа 2018. PenzaNews. 34 кг некачественных хлебобулочных и кондитерских изделий изъято из оборота в Пензенской области в первой половине 2018 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

В Пензенской области за полгода из оборота изъяли более 30 кг некачественного хлеба. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По данным ведомства, за период с января по июнь по физико-химическим показателям был исследован 421 образец. Несоответствие требованиям выявлено в двух случаях.

Еще 41 образец был проанализирован на наличие радиоактивных веществ. В итоге специалисты их не обнаружили.

На содержание ГМО исследовано четыре образца хлебобулочных изделий. Наличие генетически модифицированных организмов не установлено.

По микробиологическим показателям исследовано 117 образцов. Несоответствие требованиям выявлено в одном случае.

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