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У истоков Хопра под Пензой замечено животное, занесенное в Красную книгу

09:20 | 14.08.2018 | Общество

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Пенза, 14 августа 2018. PenzaNews. Член геоэкологической комиссии регионального отделения Русского географического общества Лариса Жигулина увидела американскую норку, занесенную в Красную книгу России и Пензенской области, во время экспедиции на истоках Хопра в минувший понедельник, 13 августа.

У истоков Хопра под Пензой замечено животное, занесенное в Красную книгу

Фото: Наталья Филатова, пензенское региональное отделение РГО

«В последнее время в России и, конечно, в нашей области сильно развилась акклиматизированная американская норка! […] Оказывается, она водится у водоемов, и обитает норка не только в Земетчинском районе, но и здесь, на Хопре», — отметила она.

Студенты и школьники в ходе экспедиции, проведенной в рамках молодежного экологического движения «Зеленая волна», под руководством старших товарищей собрали большой объем полевого материала, на основе которого планируется подготовить аналитический отчет для предоставления в природоохранные ведомства и правительство Пензенской области.

Было организовано комплексное геоэкологическое исследование в пяти точках — определение географического положения, описание рельефа и геологического строения, почв, растительного и животного мира, внутренних вод.

Также члены экспедиции обнаружили несанкционированную свалку около села Поперечного.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пензенском областном фонде научно-технического развития, в ближайшее время активисты исследуют проблемные участки Хопра — плотину у села Чеботаевка Колышлейского района и место бывшей плотины у поселка Беково.

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