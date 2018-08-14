В Пензе троллейбусы №8 и №9 пустят в объезд места ремонта газопровода Общество

Пенза, 14 августа 2018. PenzaNews. Маршруты троллейбусов №8 «Улица Мира — стадион «Пенза» и №9 «Улица Клары Цеткин — улица Стасова» будут временно изменены в связи неотложным ремонтом изоляционного покрытия на газопроводе среднего давления около дома №37 на улице Беляева.

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Движение городского пассажирского электрического транспорта будет изменено с 20.00 четверга, 16 августа, до 17.00 следующего дня или до окончания работ.

Троллейбусы №8 с улицы Карпинского будет следовать по улицам Ленина, Гагарина, Леонова, Циолковского, Беляева, проспекту Победы и улице Карпинского.

Электротранспорт, работающий на маршруте №9, с проспекта Победы направят сразу по улице Луначарского без заезда в Заводской район, сообщает пресс-служба мэрии.