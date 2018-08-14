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Мэр Пензы поручил найти новые участки для решения проблемы обманутых дольщиков

17:08 | 14.08.2018 | Общество

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Пенза, 14 августа 2018. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев поручил начальнику управления градостроительства и архитектуры администрации Пензы Нине Кутыревой и руководителю городского управления муниципального имущества Денису Леонтьеву подготовить предложения по формированию дополнительных земельных участков, которые могут быть задействованы в рамках решения проблемы обманутых дольщиков.

Мэр Пензы поручил найти новые участки для решения проблемы обманутых дольщиков. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Нам необходимо в дополнение к ранее сформированным и предложенным застройщикам 24 участкам провести работу по подбору возможных к предоставлению других территорий, что позволит ускорить завершение строительства проблемных домов ЖК «Тернопольский» по улице Рахманинова и ЖК «Лукоморье» в селе Засечном», — сказал он на совещании, состоявшемся в мэрии во вторник, 14 августа.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в ходе него на предмет будущей застройки рассматривались территории в районе улиц Ново-Казанской, Антонова и Измайлова, Циолковского и 9 Января, а также Воровского.

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