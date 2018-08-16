Презентация спортшкол пройдет на Юбилейной площади Пензы 2 сентября
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Пенза, 16 августа 2018. PenzaNews. Презентация спортивных школ, федераций, физкультурно-оздоровительных комплексов и спортсооружений будет организована на Юбилейной площади Пензы в воскресенье, 2 сентября.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Она начнется в 10.00 и продлится три часа.
Жители Пензы смогут увидеть показательные выступления авиамоделистов, мотогонщиков, картингистов, фехтовальщиков, спортсменов на лыжероллерах и роликовых коньках, представителей восточных боевых единоборств и других направлений.
Фоторепортаж
Презентация спортшкол
На презентацию приглашены ведущие атлеты области. Все желающие смогут с ними познакомиться, пообщаться и сфотографироваться.
Мероприятие позволит детям и взрослым познакомиться с различными направлениями, которые развиваются в Пензенской области, даст возможность узнать о достижениях известных земляков.
По данным Минспорта Пензенской области, благодаря каждой такой акции, которая проводится с 2015 года, в секции записываются около 700 человек.