EN
17:50:54 Четверг, 16 августа
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Гастрономический фестиваль «В Пензе – есть» впервые пройдет 22 и 23 сентября

15:29 | 16.08.2018 | Общество

Печать

Пенза, 16 августа 2018. PenzaNews. Мастер-классы шеф-поваров, дегустации блюд от ресторанов и кафе, а также кулинарные состязания будут организованы в рамках первого городского гастрономического фестиваля «В Пензе – есть», который пройдет на шестом этаже торгово-развлекательного центра «Высшая лига» — там, где обычно действует каток — 22 и 23 сентября. Об этом сообщила инициатор мероприятия, гендиректор АНО «Творческое объединение «ПензаХобби», руководитель ремесленного центра «Капля солнца» Людмила Тимакова.

Гастрономический фестиваль «В Пензе – есть» впервые пройдет 22 и 23 сентября

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она пояснила, что предусмотрена образовательная программа для рестораторов и людей, интересующихся гастрономической сферой, в ходе которой можно будет узнать полезную информацию о различных аспектах работы заведений общепита, в том числе о посуде, текстиле и оформлении интерьера.

Людмила Тимакова отметила, что гостей ждут как бесплатные дегустации, так и возможность попробовать понравившееся блюдо за плату.

«Мы хотим объединить разные виды кухни, не только высокую. Самобытной и традиционной кухни у нас [в программе фестиваля] очень много. […] Мне нравится, что сейчас очень хорошо поддерживаются и развиваются принципы здорового образа жизни и здорового питания — это тоже будет довольно большая зона», — уточнила организатор мероприятия в ходе пресс-конференции, состоявшейся в четверг, 16 августа.

По ее словам, также для жителей в соцсетях будет объявлен конкурс рецептов, победитель которого сможет приготовить свое блюдо на фестивале.

Людмила Тимакова пояснила, что место проведение фестиваля было выбрано с учетом соответствия требованиям пожарной безопасности: там достаточно вытяжек, есть возможность подключения большого количества техники, а также площадка одновременно вмещает 5–7 тыс. человек.

Она отметила, что окончательное решение о стоимости входного билета пока не принято, возможно, посещение будет свободным.

Загрузка...
Читайте также
Уголовное дело возбуждено после конфликта на берегу болота под Кузнецком «Ростелеком» запустил для малого бизнеса тарифную линейку «Скорость»
Конкурсную программу фестиваля «В Пензе – есть» планируется связать с историей В Пензе обсудят перспективы разработки протезов рук с системой мио-управления
Готовность жилого фонда Пензенской области к отопительному сезону оценивается в 72% В Пензе в суд передано дело о попытке украсть 300 кг металлолома
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама