Гастрономический фестиваль «В Пензе – есть» впервые пройдет 22 и 23 сентября Общество

Пенза, 16 августа 2018. PenzaNews. Мастер-классы шеф-поваров, дегустации блюд от ресторанов и кафе, а также кулинарные состязания будут организованы в рамках первого городского гастрономического фестиваля «В Пензе – есть», который пройдет на шестом этаже торгово-развлекательного центра «Высшая лига» — там, где обычно действует каток — 22 и 23 сентября. Об этом сообщила инициатор мероприятия, гендиректор АНО «Творческое объединение «ПензаХобби», руководитель ремесленного центра «Капля солнца» Людмила Тимакова.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Она пояснила, что предусмотрена образовательная программа для рестораторов и людей, интересующихся гастрономической сферой, в ходе которой можно будет узнать полезную информацию о различных аспектах работы заведений общепита, в том числе о посуде, текстиле и оформлении интерьера.

Людмила Тимакова отметила, что гостей ждут как бесплатные дегустации, так и возможность попробовать понравившееся блюдо за плату.

«Мы хотим объединить разные виды кухни, не только высокую. Самобытной и традиционной кухни у нас [в программе фестиваля] очень много. […] Мне нравится, что сейчас очень хорошо поддерживаются и развиваются принципы здорового образа жизни и здорового питания — это тоже будет довольно большая зона», — уточнила организатор мероприятия в ходе пресс-конференции, состоявшейся в четверг, 16 августа.

По ее словам, также для жителей в соцсетях будет объявлен конкурс рецептов, победитель которого сможет приготовить свое блюдо на фестивале.

Людмила Тимакова пояснила, что место проведение фестиваля было выбрано с учетом соответствия требованиям пожарной безопасности: там достаточно вытяжек, есть возможность подключения большого количества техники, а также площадка одновременно вмещает 5–7 тыс. человек.

Она отметила, что окончательное решение о стоимости входного билета пока не принято, возможно, посещение будет свободным.