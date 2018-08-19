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Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем Воздушного флота России

13:21 | 19.08.2018 | Общество

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Пенза, 19 августа 2018. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил жителей региона с Днем Воздушного флота России, который в этом году отмечается в воскресенье, 19 августа.

Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем Воздушного флота России. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Устойчивая работа воздушного транспорта, высокая безопасность полетов и качество обслуживания пассажиров, своевременная доставка грузов — все это необходимые условия нормальной жизнедеятельности региона, которые обеспечиваются работой квалифицированных специалистов», — отметил он.

Глава региона поблагодарил ветеранов авиации, которые воспитали современное поколение летчиков и своим примером безупречного отношения к делу обеспечили преемственность лучших традиций.

«Уверен, что добросовестный и самоотверженный труд работников позволит отрасли и в будущем развиваться и совершенствоваться, опираясь на уникальные традиции и накопленный опыт старшего поколения, и энтузиазм, инициативность и энергию молодежи. Желаю вам здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях на благо Отечества!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.

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