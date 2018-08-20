В Пензе около 100 полицейских стали участниками акции «Донор в погонах» Общество

Пенза, 20 августа 2018. PenzaNews. Около 100 сотрудников полиции приняли участие в акции «Донор в погонах», которая прошла в Пензе в понедельник, 20 августа.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Среди них были представители практически всех подразделений ведомства — Госавтоинспекции, уголовного розыска, кинологической службы и других.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Пензенской области, многие пришли к мобильному пункту сдачи крови впервые, однако были и те, кто ранее уже участвовал в таких мероприятиях.

«Сотрудники органов внутренних дел по своей службе знают, как часто происходят экстренные ситуации, например, дорожно-транспортные происшествия, после которых возникают необходимость в донорской крови», — отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что полицейские не стали пользоваться своим правом на отдых после сдачи крови, а вернулись к выполнению своих служебных обязанностей.