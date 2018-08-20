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В Пензе включили светофоры у «Первопоселенца»

19:00 | 20.08.2018 | Общество

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Пенза, 20 августа 2018. PenzaNews. Пешеходный переход на улице Кирова в Пензе — неподалеку от памятника «Первопоселенец» — стал регулируемым: установленные здесь менее месяца назад светофоры начали работать в понедельник, 20 августа.

В Пензе включили светофоры у «Первопоселенца»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Многие пешеходы пока не обращают на них никакого внимания и пересекают проезжую часть по привычке, считая, что автомобилисты в любом случае должны их пропустить.

Светофоры настроены таким образом, что для транспорта отводится примерно в три раза больше времени, чем для пешеходов.

Ожидается, что в ближайшее время регулируемым станет еще один пешеходный переход неподалеку, расположенный на улице Кирова вблизи здания литературного музея. Там вновь установленные светофоры пока не включены.

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