Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем государственного флага РФ Общество

Пенза, 22 августа 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поздравил жителей Пензенской области с Днем государственного флага Российской Федерации, который отмечается в среду, 22 августа

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«Флаг нашей великой Родины — яркий символ национального могущества и немеркнущей славы россиян, олицетворение ратных подвигов и трудовых свершений, научных открытий и спортивных достижений. Искреннее уважение к государственным символам, в том числе и к флагу, это почитание нашей многовековой истории, богатейшей культуры и духовно-нравственных традиций, надежный залог гражданского мира и межнационального согласия», — отметил глава региона.

Он выразил уверенность, что вместе россиянам удастся добиться дальнейших успехов в решении масштабных задач социального и экономического развития, повышения качества жизни.

«Основа такой уверенности — наш патриотизм, добросовестный труд, общая ответственность за судьбу Отчизны. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях на благо Отечества!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.