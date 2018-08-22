На фестиваль «Наша кузница» в Кузнецке пригласят группы Trubetskoy и LosTradition Общество

Кузнецк, 22 августа 2018. PenzaNews. Московсий коллектив LosTradition и белорусская рок-группа Trubetskoy, образованная бывшими участниками «Ляписа Трубецкого», приглашены выступить на вечернем концерте в рамках четвертого городского фестиваля местных товаропроизводителей «Наша кузница», который состоится в Кузнецке Пензенской области в субботу, 8 сентября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Главным местом торжеств станет центральная площадь города. Там состоится парад первоклассников, предпринимателей и спортсменов. На главной сцене будут чествовать ветеранов и лучших представителей отраслей, известных кузнечан.

На улице Московской по традиции развернется площадка «Кузнецкая ярмарка», а рядом — «Кузнецкая трапеза». Впервые в сквере у администрации города для детей будет организована «Земля сказок» с квестами и аниматорами в костюмах героев известных произведений. Театр-студия «Альт» представит свой спектакль.

«Кузница здоровья» займет место у фонтана, где желающие смогут посоревноваться в силе и ловкости. Площадка «Неразлучные друзья» развернется на территории кинотеатра «Комсомолец». В сквере имени П.И. Чайковского выступят учащиеся детской школы искусств.

Тематические площадки начнут работать с 12.00, официальное открытие фестиваля состоится в 14.00, а в завершение мероприятия, в 22.00, запустят фейерверк.