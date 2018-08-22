Пензенский коворкинг для НКО получил название «Клевер» Общество

Пенза, 22 августа 2018. PenzaNews. Коворкинг для некоммерческих организаций (НКО), городских сообществ и активистов, который начал функционировать в центре Пензы, получил название «Клевер». Об этом говорится в сообщении, размещенном на странице регионального общественного благотворительного фонда «Гражданский Союз» в соцсети «ВКонтакте».

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«Открытое пространство «Клевер» — экологично, интеллектуально и позитивно! «Клевер» — это место встречи участников некоммерческого сектора в Пензе, место для диалога всех секторов общества», — отмечается в нем.

Коворкинг располагается по адресу: улица Урицкого, 62. Его вместимость составляет около 40 человек.

Для некоммерческих организаций (НКО), городских сообществ и активистов помещение предоставляется бесплатно.