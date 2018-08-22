Алексей Попов назначен прокурором Октябрьского района Пензы Общество

Пенза, 22 августа 2018. PenzaNews. Старший советник юстиции Алексей Попов освобожден от должности прокурора Первомайского района Пензы и назначен прокурором Октябрьского района города.

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Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, соответствующий приказ 21 августа подписал генеральный прокурор России Юрий Чайка.

Попов Алексей Вячеславович родился в 1975 году в селе Лопатино.

В 1999 году после окончания обучения в Пензенском государственном педагогическом университете имени В.Г. Белинского по специальности «Юриспруденция» принят на службу в органы прокуратуры области.

Состоял в должностях помощника прокурора Колышлейского района, следователя, старшего следователя прокуратуры Железнодорожного района Пензы, старшего следователя отдела по расследованию особо важных дел следственного управления прокуратуры региона, старшего помощника прокурора Октябрьского района областного центра, следователя прокуратуры Пензенского района, старшего помощника, заместителя прокурора Ленинского района города.

С февраля 2014 по июнь 2015 года работал в должности прокурора Сердобского района.

В июне 2015 года был назначен на должность прокурора Первомайского района Пензы.

В августе 2018 года стал прокурором Октябрьского района города.

За примерное исполнение служебных обязанностей поощрялся генеральным прокурором РФ и прокурором Пензенской области.

Женат. Воспитывает несовершеннолетнего сына.