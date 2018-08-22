В Пензе образован общественный совет для обсуждения проекта памятника матери Общество

Пенза, 22 августа 2018. PenzaNews. Организационное собрание образованного для обсуждения проекта памятника матери общественного совета при реготделении «Союза женщин России» состоялось в пензенском доме молодежи в среду, 22 августа.

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Совещательный орган возглавила председатель регионального отделения «Союза женщин России», директор центра технологического обучения, заслуженный учитель РФ Светлана Кудинова, ее заместителем стала начальник городского управления культуры Вера Фейгина. Секретарем избрана помощник председателя пензенского регоделения «Союза армян России» Надежда Семенова.

Светлана Кудинова отметила, что многих волнует, почему планируется установить памятник матери, а не отцу, и выразила готовность поддержать инициативу об установке в Пензе монумента, посвященного главе семьи, если она возникнет.

Она пояснила, что общественный совет призван привлечь как можно больше жителей к обсуждению внешнего вида памятника и его расположения.

«Предполагается, что мы должны с вами провести открытый конкурс [проектов]: начать его 25 августа и закончить 25 сентября. Информация будет размещена на сайте пензенского регионального отделения «Союза женщин России», — пояснила Светлана Кудинова.

Она уточнила, что будут приниматься заявки не только от жителей Пензенской области, но и от представителей других регионов, подведение итогов запланировано на начало октября.

Список членов общественного совета при реготделении общественной организации «Союз женщин России» по вопросам установки памятника матери:

1. Анатолий Архипкин, председатель региональной чувашской национально-культурной автономии;

2. Ульяна Безрукова, заместитель председателя молодежного парламента при Законодательном собрании Пензенской области;

3. Лев Васильев, член региональной еврейской национально-культурной автономии;

4. Мария Гаврюшина, председатель реготделения «Российского детского фонда»;

5. Светлана Гордеева, председатель региональной общественной организации приемных родителей «Обретенное счастье»;

6. Фаттих Зюзин, член региональной татарской национально-культурной автономии, историк, краевед;

7. Ольга Изранова, гендиректор компании «Моторные технологии»;

8. Светлана Кудинова, председатель реготделения общественной организации «Союз женщин России», член Общественной палаты Пензенской области;

9. Екатерина Кузнецова, директор АНО ДПО «Интеллект-Пенза», член правления пензенского реготделения общественной организации «Союз женщин России», член Общественной палаты региона;

10. Людмила Лизунова, председатель регионального отделения организации «Движение женщин России»;

11. Светлана Несушкина, директор детской художественной школы №3 Пензы, член правления общественной организации «Движение женщин России»;

12. Мария Львова-Белова, председатель пензенской общественной организации «Благовест», директор центра для инвалидов-колясочников «Квартал Луи», инициатор проекта «Дом Вероники»;

13. Елена Первушкина, председатель региональной мордовской национально-культурной автономии;

14. Светлана Пинишина, председатель общественного совета при Законодательном собрании региона, почетный гражданин Пензы;

15. Людмила Пляцева, председатель региональной общественной организации «Солдатская мать»;

16. Марина Тарасова, руководитель специальных проектов АО «Корпорация развития Пензенской области», член правления регионального отделения общественной организации «Союз женщин России»;

17. Татьяна Туркина, председатель региональной общественной организации «Щит», член совета женщин при пензенской гордуме;

18. Ирина Тюкалова, заместитель директора по воспитательной работе художественного училища имени К.А. Савицкого;

19. Вера Фейгина, начальник управления культуры Пензы, член правления регионального отделения общественной организации «Союз женщин России»;

20. Надежда Семенова, помощник председателя пензенского регоделения «Союза армян России»;

21. Ольга Чистякова, депутат Законодательного собрания Пензенской области.

22. Оксана Чубарь, директор ГТРК «Пенза».