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День государственного флага РФ отметили флешмобом «Пенза — сердце России»

17:46 | 22.08.2018 | Общество

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Пенза, 22 августа 2018. PenzaNews. Активисты провели флешмоб «Пенза — сердце России» на площади перед домом молодежи в День государственного флага РФ, который отмечается в среду, 22 августа.

День государственного флага РФ отметили флешмобом «Пенза — сердце России»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Ему предшествовала торжественная линейка. На ней собрались представители различных организаций, в частности, «Российских студенческих отрядов», молодежного парламента при Законодательном собрании Пензенской области, молодежного совета при гордуме, «Молодой Гвардии Единой России», «Волонтеров Победы».

Им рассказали об истории государственного флага. Затем к молодым людям обратились депутат Законодательного собрания Пензенской области Яна Куприна и начальник управления профобразования и молодежной политики министерства образования региона Александр Бочкарев.

После этого участники мероприятия вышли на площадь, где расположены скамейки в виде слова «Пенза». Часть из молодых людей с красным полотнищем построилась в форме сердца, а другие растянули огромный триколор. В этот момент в живом исполнении прозвучал гимн России.

Параллельно волонтеры раздавали прохожим бело-сине-красные ленты.

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