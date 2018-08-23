EN
20:00:30 Четверг, 23 августа
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
ФОТОРЕПОРТАЖ Судебное заседание по делу Валерия Савина, Ирины Ширшиной и Татьяны Титковой. Пенза, 23 августа 2018 г.

Пензенцы подали более 40 заявок на конкурс «Доброволец России»

16:46 | 23.08.2018 | Общество

Печать

Пенза, 23 августа 2018. PenzaNews. 43 заявки поступило от жителей и организаций Пензенской области на всероссийский конкурс «Доброволец России – 2018».

Пензенцы подали более 40 заявок на конкурс «Доброволец России». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Они посвящены таким проектам, как областной фестиваль «Пензенские сладости», «Неделя НКО Пензенской области», волонтерский штаб региона, музей молодежи, «Капля жизни» и другим.

Как сообщили в оргкомитете конкурса, больше всего инициатив было зарегистрировано из Адыгеи, Башкортостана, Приморского края, Ростовской и Костромской областей. При этом самыми популярными номинациями этого года стали «Помощь детям», «Вокруг меня» и «Рожденные помогать».

Всего заявлено около 16 тыс. социальных проектов. Это почти в десять раз больше, чем годом ранее.

Впереди участников ждут региональные этапы, по итогам которых финалисты пройдут экспертную оценку и народное голосование.

Имена победителей станут известны в начале декабря.

Лучшие в своих направлениях получат гранты в размере до 1 млн. рублей, а их авторы станут спикерами молодежных и общественных форумов.

Загрузка...
Читайте также
В Пензе на улице Рябова загорелась иномарка Болезни системы кровообращения за полгода привели к смерти более 5,4 тыс. пензенцев
Мэр Пензы в ходе визита в Липецк поделится опытом расселения аварийного жилья В Пензе перед судом предстанет мужчина, до смерти избивший брата
В Пензенской области активизируют работу по сбору транспортного налога В Пензе планируется принять закон о старосте сельского населенного пункта
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама