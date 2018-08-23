Пензенцы подали более 40 заявок на конкурс «Доброволец России» Общество

Пенза, 23 августа 2018. PenzaNews. 43 заявки поступило от жителей и организаций Пензенской области на всероссийский конкурс «Доброволец России – 2018».

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Они посвящены таким проектам, как областной фестиваль «Пензенские сладости», «Неделя НКО Пензенской области», волонтерский штаб региона, музей молодежи, «Капля жизни» и другим.

Как сообщили в оргкомитете конкурса, больше всего инициатив было зарегистрировано из Адыгеи, Башкортостана, Приморского края, Ростовской и Костромской областей. При этом самыми популярными номинациями этого года стали «Помощь детям», «Вокруг меня» и «Рожденные помогать».

Всего заявлено около 16 тыс. социальных проектов. Это почти в десять раз больше, чем годом ранее.

Впереди участников ждут региональные этапы, по итогам которых финалисты пройдут экспертную оценку и народное голосование.

Имена победителей станут известны в начале декабря.

Лучшие в своих направлениях получат гранты в размере до 1 млн. рублей, а их авторы станут спикерами молодежных и общественных форумов.