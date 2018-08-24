В Пензенской области с 25 августа по 3 сентября пройдет акция «Подросток и школа» Общество

Пенза, 24 августа 2018. PenzaNews. Профилактическая акция «Подросток и школа», направленная на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждение травматизма на железной дороге, пройдет в Пензенской области с 25 августа по 3 сентября.

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В преддверии начала учебного года ее организуют сотрудники пензенского линейного отдела МВД России на транспорте совместно с представителями железной дороги.

По данным полиции, с начала 2018 года сотрудниками подразделения было составлено 106 административных протоколов в связи с действиями подростков, 56 официальных представителей школьников были привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей.

Начальник отделения по делам несовершеннолетних ЛО МВД России на транспорте майор полиции Алексей Линяев отметил, что в Пензенской области достаточно много объектов железнодорожного транспорта, находящихся в непосредственной близости от жилого массива.

«Основная цель проводимых мероприятий — это уберечь наших детей от необдуманных поступков и, главное, сохранить их жизни и здоровье. Наша работа будет более плодотворной, если родители своим личным примером будут показывать правила поведения на объектах повышенной опасности», — пояснил он.