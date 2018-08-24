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В охранной зоне Сурского водохранилища обнаружена свалка

10:08 | 24.08.2018 | Общество

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Пенза, 24 августа 2018. PenzaNews. Активисты обнаружили несанкционированную свалку в водоохранной зоне Сурского водохранилища в районе села Алферьевка Пензенской области в результате экспедиции в рамках проекта «Экологический патруль «Зеленой волны».

В охранной зоне Сурского водохранилища обнаружена свалка. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В пределах водоохранной зоны участники экспедиции обнаружили несанкционированную свалку строительного и бытового мусора. Таким образом, среди основных негативных геоморфологических процессов на территории Сурского водохранилища наиболее развиты абразия, линейная и речная эрозия, а также ускорение оврагообразования в долинах прирусловых рек. Особую тревогу вызывают загрязнение прилегающей территории мусором», — прокомментировала член геоэкологической комиссии пензенского областного отделения Русского географического общества Лариса Жигулина.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пензенском областном фонде научно-технического развития, в ходе экспедиции с помощью полевой лаборатории активисты определили свойства воды в водохранилище и в ручье, впадающем в районе села Алферьевка, составили описание природных компонентов поймы, склона речной долины и террасы.

Полученные сведения планируется положить в основу доклада «О состоянии водных ресурсов Пензенской области».

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