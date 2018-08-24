Олег Световой займет должность зампрокурора Пензенской области

Пенза, 24 августа 2018. PenzaNews. Заместитель прокурора Саратовской области Олег Световой займет аналогичную должность в Пензенской области с предстоящего вторника, 28 августа. Об этом сообщает ИА «Взгляд-инфо».
Комментируя свое назначение, Олег Световой отметил, что этот вопрос согласован с прокурором Пензенской области Натальей Канцеровой.
«У меня есть несколько дней сдать дела в Саратовской области», — пояснил он.
Световой Олег Геннадьевич родился в Туркмении в 1967 году.
В августе 1982 года поступил в свердловское суворовское военное училище, в 1984 — в Омское высшее общевойсковое командное дважды краснознаменное училище имени М.В. Фрунзе, которое окончил в 1988-м.
С августа 1988 года по январь 1996 года проходил военную службу в офицерских должностях.
В июне 1996 года поступил на службу в органы внутренних дел Омской области.
С 1998 года работает в органах прокуратуры. Трудился в Омске, Бурятии, затем — в прокуратуре Иркутской области старшим прокурором отдела по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-разыскной деятельностью.
До назначения в Саратов в июле 2008 года работал заместителем прокурора Иркутска.
Награжден орденом Мужества, медалью «За отличие в воинской службе» II степени, знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».
Женат, имеет двоих детей.
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