В Пензе проезд по улице Попова ограничат до ноября Общество

Пенза, 24 августа 2018. PenzaNews. Движение транспорта по улице Попова в Пензе — на участке от улицы Ленинградской до улицы Пацаева — будет ограничено в связи с капитальным ремонтом дороги, который планируется провести в период с 29 августа по 1 ноября. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

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Согласно сведениям, размещенным на портале госзакупок, 6 августа был заключен соответствующий контракт между МКУ «Управление капитального строительства города Пензы» в лице начальника Игоря Умнова и ООО «Автодорога» в лице генерального директора Елены Митиной.

Его цена составила более 30,6 млн. рублей.

Большая часть средств — свыше 15 млн. рублей — поступит из федерального бюджета, еще более 9 млн. — из областного, а также примерно 6 млн. — из городского.

Проектная документация была разработана Пензенским государственным университетом архитектуры и строительства.