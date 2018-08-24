В Пензе открыт памятный знак в честь 100-летия войск РХБЗ Общество

Пенза, 24 августа 2018. PenzaNews. Памятный знак торжественно открыт вблизи дома №56 на улице Антонова в Пензе, где в дальнейшем будет заложена аллея, посвященная 100-летию войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

Фото: Penza-gorod.ru

В церемонии приняли участие вице-мэр Владимир Попков, глава Железнодорожного района Пензы Олег Денисов, начальник объекта «Леонидовка» полковник Равиль Сатанов, глава Леонидовского сельсовета Ольга Булатова, военный прокурор пензенского гарнизона Сергей Жаднов, а также служащие войск РХБЗ и местные жители.

Обращаясь к собравшимся, Олег Денисов отметил, что аллея станет данью уважения воинам, посвятившим свою жизнь службе в войсках радиационной, химической и биологической защиты.

«Желаю всем, кто выбрал столь нелегкий труд, крепкого здоровья, счастья, процветания и благополучия», — цитирует чиновника пресс-служба мэрии.