EN
20:34:12 Пятница, 24 августа
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе открыт памятный знак в честь 100-летия войск РХБЗ

15:38 | 24.08.2018 | Общество

Печать

Пенза, 24 августа 2018. PenzaNews. Памятный знак торжественно открыт вблизи дома №56 на улице Антонова в Пензе, где в дальнейшем будет заложена аллея, посвященная 100-летию войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ).

В Пензе открыт памятный знак в честь 100-летия войск РХБЗ

Фото: Penza-gorod.ru

В церемонии приняли участие вице-мэр Владимир Попков, глава Железнодорожного района Пензы Олег Денисов, начальник объекта «Леонидовка» полковник Равиль Сатанов, глава Леонидовского сельсовета Ольга Булатова, военный прокурор пензенского гарнизона Сергей Жаднов, а также служащие войск РХБЗ и местные жители.

Обращаясь к собравшимся, Олег Денисов отметил, что аллея станет данью уважения воинам, посвятившим свою жизнь службе в войсках радиационной, химической и биологической защиты.

«Желаю всем, кто выбрал столь нелегкий труд, крепкого здоровья, счастья, процветания и благополучия», — цитирует чиновника пресс-служба мэрии.

Загрузка...
Читайте также
Падалкин прокомментировал слова Синцова об отсутствии претензий к Тузову Жительница Заречного, устроившая пожар после смерти собутыльницы, признана невменяемой
Один из дворов Пензы получит 1 млн. рублей на благоустройство после визита губернатора Подписан приказ о назначении Олега Светового зампрокурора Пензенской области
В Пензе и «Спутнике» в выходные будут развернуты пункты консультации врачей Ремонт наружной отделки Спасо-Преображенского монастыря в Пензе завершен примерно на 50%
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама