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С берега Сурского водохранилища вывезено 50 кубометров мусора

10:18 | 25.08.2018 | Общество

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Пенза, 25 августа 2018. PenzaNews. Около 50 кубометров мусора вывезено с берега Сурского водохранилища, расположенного неподалеку от Пензы, в результате акции «Чистый лес», которая состоялась в минувшую пятницу, 24 августа.

С берега Сурского водохранилища вывезено 50 кубометров мусора

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

На уборку приехали около 100 человек — сотрудники управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона, пензенского Минлесхоза, Ахунско-Ленинского лесничества, центра защиты леса, Рослесинфорга, молодежного парламента при Законодательном собрании области и неравнодушные жители.

Как сообщается на сайте регионального управления ЖКХ и ГЗН, акция «Чистый лес» призвана объединить усилия неравнодушных людей, которые готовы внести свой вклад в наведение порядка в лесу с привлечением подрастающего поколения.

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