С берега Сурского водохранилища вывезено 50 кубометров мусора Общество

Пенза, 25 августа 2018. PenzaNews. Около 50 кубометров мусора вывезено с берега Сурского водохранилища, расположенного неподалеку от Пензы, в результате акции «Чистый лес», которая состоялась в минувшую пятницу, 24 августа.

Фото: Uprgkh.pnzreg.ru

На уборку приехали около 100 человек — сотрудники управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона, пензенского Минлесхоза, Ахунско-Ленинского лесничества, центра защиты леса, Рослесинфорга, молодежного парламента при Законодательном собрании области и неравнодушные жители.

Как сообщается на сайте регионального управления ЖКХ и ГЗН, акция «Чистый лес» призвана объединить усилия неравнодушных людей, которые готовы внести свой вклад в наведение порядка в лесу с привлечением подрастающего поколения.