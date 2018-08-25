Приставы арестовали иномарку жительницы Пензы за долг в 133 тыс. рублей Общество

Пенза, 25 августа 2018. PenzaNews. Приставы по решению суда обратили взыскание на автомобиль «Honda», принадлежащий жительнице Пензы, которая задолжала 133 тыс. рублей страховой компании. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила официальный представитель управления ФССП России по региону Яна Загребельная.

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«Дверь по адресу регистрации должницы постоянно была закрыта, ее родственники не шли на контакт и не выдавали, где находится женщина и ее автомобиль. В связи с этим имущество было объявлено в розыск», — пояснила она.

По словам Яны Загребельной, спустя некоторое время приставы смогли договориться о встрече с мужем жительницы Пензы, который сказал им что его жена находится в Москве, как и машина.

«После разговора было проведено наблюдение и буквально в 500 метрах обнаружен разыскиваемый автомобиль. Информация незамедлительно доведена до судебного пристава, который, прибыв на место, обратил взыскание на имущество. Производство окончено фактическим исполнением», — добавила собеседница агентства.