Для территории около водоема в пензенской Заре разработают проект комплексной застройки Общество

Пенза, 25 августа 2018. PenzaNews. Проект комплексной застройки микрорайона Заря на территории вокруг водоема будет разработан в Пензе. Об этом сообщил мэр Виктор Кувайцев.

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«Рассматривать нужно комплексный вариант, который мог бы в себя включить строительство домов, организацию зон отдыха, обустройство детских площадок и других объектов инфраструктуры», — сказал глава администрации города в ходе совещания в мэрии в субботу, 25 августа.

Он поставил задачу своему заместителю Магомеду Агамагомедову вместе с коллегами создать дорожную карту, предусматривающую разработку градостроительной документации, в соответствии с которой будет принято последующее решение. В частности, будет необходимо подготовить проекты планировки и межевания территории.

Виктор Кувайцев дал на выполнение этого поручения время до 5 сентября, сообщает пресс-служба администрации Пензы.