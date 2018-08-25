Суд обязал ФСС приобрести средства для реабилитации инвалида в Сурске Общество

Пенза, 25 августа 2018. PenzaNews. Городищенский районный суд по иску прокуратуры вынес решение о понуждении фонда социального страхования Пензенской области обеспечить слабовидящего, проживающего в сурском доме-интернате для престарелых и инвалидов, техническими средствами реабилитации.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Городищенского районного суда, эти приспособления были положены инвалиду I группы в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.

«Установлено, что мужчина 11 апреля 2018 года обратился в отделение ФСС с заявлением об их предоставлении. Инвалида поставили на учет, но средства реабилитации так и не выделили», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, фонд в соответствии с решением суда теперь должен предоставить мужчине белую трость, специальную ортопедическую обувь, устройство для воспроизведения книг с карт памяти и ручной видеоувеличитель.