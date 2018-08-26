EN
16:49:14 Воскресенье, 26 августа
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мэра Пензы возмутили пустые бутылки в сквере имени Лермонтова

10:40 | 26.08.2018 | Общество

Печать

Пенза, 26 августа 2018. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев, который в сопровождении начальника управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации Пензы Ольги Жовтяк посетил сквер имени М.Ю. Лермонтова в воскресенье, 26 августа, выразил недовольство по поводу большого количества мусора вблизи заведений общепита.

Мэра Пензы возмутили пустые бутылки в сквере имени Лермонтова

Фото: Penza-gorod.ru

Он отметил, что похожая картина наблюдается здесь каждое утро. Это подтвердила и работница МУП «Зеленое хозяйство города Пензы», занимавшаяся уборкой.

Обращаясь к Ольге Жовтяк, Виктор Кувайцев поручил провести переговоры с собственниками помещений и добиться, чтобы прилегающие территории содержались подобающим образом.

«Так больше не может продолжаться, порядок нужно наводить. Страшно представить, что здесь будет, если дворник один день не придет на работу», — сказал мэр.

На фотографиях, опубликованных на сайте администрации Пензы, видно, что на лавочках, на бордюре, а также вблизи урны находятся пустые бутылки, пачки из-под сигарет и прочий мусор.

Загрузка...
Читайте также
Кувайцев обеспокоен темпами строительства одного из домов для детей-сирот в Пензе Пензенские общественники остались довольны условиями в центре для нарушителей-подростков
Мэр Пензы не застал рабочих на месте ремонта теплосетей на улице Чкалова В Заречном задолженность по налогам достигла почти 183 млн. рублей
Важно, чтобы обновленная площадь Ленина в Пензе выглядела достойно — мэр Суд обязал ФСС приобрести средства для реабилитации инвалида в Сурске
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама