Мэра Пензы возмутили пустые бутылки в сквере имени Лермонтова Общество

Пенза, 26 августа 2018. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев, который в сопровождении начальника управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации Пензы Ольги Жовтяк посетил сквер имени М.Ю. Лермонтова в воскресенье, 26 августа, выразил недовольство по поводу большого количества мусора вблизи заведений общепита.

Фото: Penza-gorod.ru

Он отметил, что похожая картина наблюдается здесь каждое утро. Это подтвердила и работница МУП «Зеленое хозяйство города Пензы», занимавшаяся уборкой.

Обращаясь к Ольге Жовтяк, Виктор Кувайцев поручил провести переговоры с собственниками помещений и добиться, чтобы прилегающие территории содержались подобающим образом.

«Так больше не может продолжаться, порядок нужно наводить. Страшно представить, что здесь будет, если дворник один день не придет на работу», — сказал мэр.

На фотографиях, опубликованных на сайте администрации Пензы, видно, что на лавочках, на бордюре, а также вблизи урны находятся пустые бутылки, пачки из-под сигарет и прочий мусор.